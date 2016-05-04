Волгоград, 4 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Волгограде на первомай во всех районах на улицы города вышли тысячи жителей. Праздничные колонны прошли по центру города-героя, передает корреспондент ИА REGNUM. Шествие объединило более 25 тыс. человек — представителей профсоюзных и молодежных организаций, различных политических партий и предприятий, ветеранов труда.

volgoduma.ru Первомай в Волгограде

В этом году первомайская демонстрация прошла под лозунгами: «Нет — росту налогов и цен, да — росту зарплат и пенсий», а также «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!». Выступающие выражали обеспокоенность ростом налоговых сборов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В то же время участники митинга поддержали государственную политику, направленную на импортозамещение.

В итоге собравшиеся приняли резолюцию, которая содержит требования защищать национальные интересы России, обеспечить модернизацию предприятий и их доступ к государственным программам, повысить уровень жизни в стране.

Напомним, что в этом году праздник весны и труда совпал с еще один важным событием — Воскресением Христовым. На пасхальные службы, которые прошли во всех православных храмах региона, пришли тысячи верующих. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в праздничном богослужении в храме Покрова Божией Матери в Среднеахтубинском районе.

Традиционный Пасхальный крестный ход прошел от часовни Александра Невского на Аллее Героев к нижней террасе центральной набережной, где вечером 1 мая состоялось праздничное богослужение. Пасхальную вечерю отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Праздник завершил концерт.

Мероприятия, приуроченные к двум праздникам — православному и светскому — прошли во всех районах Волгоградской области.