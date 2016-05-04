Курган, 4 мая, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Курганской области может подешеветь электроэнергия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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В Минэнерго РФ в последних числах апреля состоялось совещание государственной комиссии по снижению стоимости электроэнергии путем объединения тарифных зон Зауралья и Тюменской области. Этот проект, инициированный губернатором Зауралья Алексеем Кокориным ещё в сентябре 2015 года, получил поддержку президента РФ Владимира Путина.

Директор курганского департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов сообщил, что на комиссию были представлены материалы Федеральной антимонопольной службы РФ — уточненный сравнительный анализ цен (тарифов) по Курганской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам.

«Со своей стороны мы передали юридическую схему, при которой не требуется изменений федерального законодательства при объединении тарифных зон. Подобные схемы объединения в Российской Федерации уже существуют. Дополнительная ценовая нагрузка для наших соседей оценена ФАС как увеличение к существующим тарифам. По итогам этого совещания в правительство РФ в виде отчета будут представлены уточненные данные и письменно позиции регионов по вопросу слияния», — пояснил Александр Константинов.

Если решение правительства РФ будет положительным, то для потребителей Курганской области стоимость электроэнергии снизится от 15 до 30%. А в регионах-донорах, то есть в «тюменской матрешке», тарифы могут повыситься на 1%.