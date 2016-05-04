Барнаул, 4 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Барнауле завтра покажут реконструкцию настоящих военных действий времен Великой Отечественной войны «Битва за Москву». Мероприятие пройдет с привлечением более 500 самодеятельных и профессиональных актеров, а также — пиротехники и спецэффектов. Сегодня, 4 мая, пройдет генеральная репетиция этого действа. Поэтому движение транспорта в районе главной сценической площадки города — пл. Сахарова — будет закрыто, — информирует пресс-центр городской мэрии.

Битва за Москву, 1941 год

Реконструкция организована комитетом по делам молодежи администрации Барнаула, Барнаульским юридическим институтом и Алтайским государственным институтом культуры. Помимо огромного количества непосредственных участников «битвы», в мероприятии примет участие хор: 250 человек исполнят песню «Алеша» композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина.

Первые репетиции с участниками представления начались еще в апреле.

«В центре театрализованного действа — судьба простого солдата в бою за деревню Крюково. Фактически это полноценная историческая реконструкция, основанная на реальных событиях 5−7 декабря 1941 года. Отчасти это будет история простого русского солдата Алексея Скурлатова. В представлении мы используем некоторые мотивы его судьбы, хотя такого героя, как Алеша, не будет. Мы покажем, как проходили первые бои сибирских батальонов в Великую Отечественную войну. Будут задействованы тщательно срежиссированные пиротехнические эффекты, 3D-звук и отдельные экраны», — пояснял режиссер реконструкции Леонид Черкашенинов.

Напомним, Алексей Иванович Скурлатов — легендарный солдат Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых наград жил в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края. Ушел на фронт добровольцем в сентябре 1941 года. Боевое крещение принял под Москвой у деревни Крюково. За четыре года войны его трижды считали погибшим на фронте, в родительский дом дважды приходила похоронка. Но русский солдат Скурлатов дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года. В годы войны он участвовал в Курской битве. Среди наград — ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Алексей Скурлатов навеки запечатлен в образе советского воина-победителя Алеши, памятник которому установлен в болгарском Пловдиве. Скончался 3 ноября 2013 года.

Главными зрителями «Битвы за Москву» станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дочь Алексея Ивановича Скурлатова, Нелли Алексеевна Кайрукова. Это будет третья реконструкция событий Великой Отечественной войны, показанная в столице региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году барнаульцы увидели «Безымянную высоту», в прошлом — «Штурм Рейхстага».

Справка:

Битва за Москву 1941−1942 гг. началась в ночь с 5 декабря на 6-е. По всему фронту предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под Москвой и активного наступления советских войск стало неожиданностью для фашистов. В итоге враг был отброшен на 120—150 км от столицы. В декабре освобождены Тверь и Калуга. Но важнейшее значение битвы под Москвой заключается в опровержении мифа о непобедимости войск вермахта. Войска фашистов впервые понесли серьезные потери.