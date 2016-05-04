Санкт-Петербург, 4 мая, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Широко известная российская группа «Ленинград» 1 мая опубликовала в Сети свой новый видеоклип «В Питере-пить», сообщает сайт группы.

Цитата из: Ленинград — В Питере — пить Ленинград

Клип снят агентством Fancy Shot, авторству которого принадлежат такие известные клипы на песни «Ленинграда», как Экспонат», «ЗОЖ», «Дорожная» и «Плачу».

Сюжет видеоролика повествует о разных жителях Санкт-Петербурга, замученных стрессом и жизненными ситуациями и нашедших утешение в групповом употреблении спиртного.

С 1 мая ролик набрал около 2,7 млн просмотров.

Главной интригой остается вопрос: сможет ли он превзойти по популярности знаменитый «Экспонат»?