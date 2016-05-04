Москва, 4 мая, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Консульство Греции в Москве работало в праздничные дни, благодаря чему отдыхать отправились практически все туристы, планировавшие улететь на майские праздники, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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По ее словам, 30 апреля сотрудники консульства обрабатывали паспорта до двух часов ночи, а работа визового центра была продлена до четырех часов утра. Также работа продолжилась 1, 2 и 3 мая — сотрудники разобрали все скопившиеся в консульстве документы туристов.

«Массового срыва туров не произошло», — подчеркнула Тюрина. Она также отметила работу туроператоров, которые непрерывно доставляли паспорта туристов из визового центра Греции в аэропорты, в том числе региональные. Повезло, тем не менее, не всем: около 20 человек не смогли улететь из-за невыхода визы, по заявлениям еще 40 человек не пришел ответ из Афин.

Тех, кто не улетел, туроператоры пересадят на ближайшие чартерные рейсы, им также без дополнительной оплаты перебронируют гостиницы. Однако, если туристы покупали билеты на регулярные рейсы, им придется приобретать их заново.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах, возникших с оформлением виз в Грецию, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, сотрудники визового центра не справляются с наплывом документов, которые были поданы для оформления.