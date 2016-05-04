Пекин, 4 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР опубликовало заявление, согласно которому с 1 июня 2016 г. в ряде городов Китая вводится упрощенная система экспорта и импорта золота.

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Новые меры позволят упростить процедуры согласования внешней торговли. Пилотный проект будет запущен в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Нанкине, Циндао и Шэньчжэне, пишет «Синьхуа».

Количество разрешений, необходимых для внешней торговли золотом, сократится в несколько раз. Золотодобывающие компании из КНР смогут продавать металл в другие страны после получения единственного разрешения со стороны регионального управления таможенной службы.

Китай остается одним из главных потребителей золота — в 2015 г. общий объем потребленного золота составил 986 тонн, при этом на территории страны было произведено около 450 тонн драгоценного металла.