Москва, 4 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В честь Дня Победы на внутреннем рейде Севастопольской бухты будут выстроены боевые корабли Черноморского флота РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крейсер «Москва» в Севастопольской бухте

9 мая в праздничный строй встанут украшенные флагами расцвечивания ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», противодиверсионный катер «П-424», катер связи, малый ракетный корабль «Зеленый Дол», а также впервые — новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону».

Формирование праздничного строя кораблей начнется в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь и Москва запустили акцию «Нахимовская ленточка». Эмблемой акции стала бело-голубая ленточка, как на медали П. С. Нахимова. К 9 Мая волонтеры раздадут 250 тыс. ленточек.