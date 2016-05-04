Брюссель, 4 мая, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Командующий войсками США и НАТО в Европе генерал ВВС США Филип Бридлав заявил в интервью The Wall Street Journal, что если бы Россией руководил не президент РФ Владимир Путин, то ситуация вряд ли была бы лучше.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я не уверен, что ситуация была бы лучше, если бы руководил не Владимир Путин. Он — голос здравого смысла в своем ближнем круге», — сказал генерал, пояснив, что это мнение его советников, с которым Бридлав согласен.

Генерал подчеркнул, что считает Путина очень сильным лидером, окруженным тесной группой принимающих решения людей. Бридлав, покидающий вскоре свой пост, также отметил важность понимания взглядов, из которых нынешнее руководство России исходит в своей внешней политике. По его мнению, действия руководства России сейчас направлены на то, чтобы «на мировой сцене на них смотрели как на равных».

Ранее главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Филип Бридлав заявлял, что в Европейский союз необходимо вернуть американские самолеты-разведчики U-2 для проведения разведывательных операций в российском воздушном пространстве.