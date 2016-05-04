Сеул, 4 мая, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Сеть выложены первые фотоснимки нового спортивного автомобиля Kia, созданного на базе концепт-кара GT и показанного публике еще в 2011 году, сообщает «Дейли-Мотор».

drivenn.ru KIA cee'd GT

Шпионские снимки новинки выложены в Сеть южнокорейскими СМИ. Отмечается, что автомобиль получил довольно привлекательный дизайн и сможет конкурировать на рынке со спорткарами Audi A5 и A7.

Сообщается, что новая модель получит серийное наименование СК. Её презентация состоится на осеннем автосалоне этого года в Париже.

Напомним, что предшественник данной модели, концепт-кар GT от Kia, был показан публике на автосалоне во Франкфурте в 2011 году.

Не исключается, что новинка в серийном выпуске будет оснащена системой полного привода, 2‑ и 3-литровыми турбированными двигателями, мощность которых пока не разглашается.