Площадь пожара в бывшей «летке» Оренбурга составила 1 тыс. кв. метров
Оренбург, 4 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В Оренбурге до сих пор ликвидируют последствия пожара в многоэтажке, в здании которой ранее находилось Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации пожара было создано четыре боевых участка, восемь звеньев газодымозащитной службы.
Проведена эвакуация жителей из двух рядом стоящих жилых домов (Советская 1Б и Советская 1Бп) и горящего дома (всего, по оперативной информации, 45 человек, в том числе четыре ребенка). Эвакуированные находились в двух автобусах, предоставленных администрацией Оренбурга. От размещения в пунктах временного размещения люди отказались.
Добавим, пожар начался в 23:27 местного времени (21:27 мск), локализован в 00:11, ликвидировано открытое горение в 06:14. По оперативной информации, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.
В настоящее время идет проливка конструкций. Как отметили в ГУ МЧС по региону, пока следователи не приступили к работе, говорить о причинах пожара преждевременно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом № 1 по ул. Советской является памятником федерального значения. Как отметили в Минкультуры Оренбуржья, здание училища, где учился Юрий Гагарин, — в аварийном состоянии. Возбуждение в 2013 году уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере» завершилось приостановкой производства. «Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Оренбургская управляющая компания» Константин Ремнев, в федеральной собственности находится здание общей площадью 7364,4 кв. метра, жилая часть в управлении и на обслуживании управляющей компании — 4145,05 кв. метра. Площадь нежилых помещений в собственности составляет 89,3 кв. метра.
По данным ОАО «Система «Город», в 93 квартирах проживает 208 человек. В муниципальной собственности 25 квартир.
Ремнев отметил, что в 2012 году над жилой частью дома выполнен капитальный ремонт крыши, системы электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, также выполнены работы по замене окон в местах общего пользования — всего на 11,257 млн рублей. Капитальный ремонт фасада здания запланирован на 2017 год, а системы центрального отопления — на 2037 год.