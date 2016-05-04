Оренбург, 4 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В Оренбурге до сих пор ликвидируют последствия пожара в многоэтажке, в здании которой ранее находилось Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации пожара было создано четыре боевых участка, восемь звеньев газодымозащитной службы.

пресс-службва ГУ МЧС по Оренбургской области В Оренбурге горело здание бывшего военного летного училища

Проведена эвакуация жителей из двух рядом стоящих жилых домов (Советская 1Б и Советская 1Бп) и горящего дома (всего, по оперативной информации, 45 человек, в том числе четыре ребенка). Эвакуированные находились в двух автобусах, предоставленных администрацией Оренбурга. От размещения в пунктах временного размещения люди отказались.

Добавим, пожар начался в 23:27 местного времени (21:27 мск), локализован в 00:11, ликвидировано открытое горение в 06:14. По оперативной информации, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

В настоящее время идет проливка конструкций. Как отметили в ГУ МЧС по региону, пока следователи не приступили к работе, говорить о причинах пожара преждевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом № 1 по ул. Советской является памятником федерального значения. Как отметили в Минкультуры Оренбуржья, здание училища, где учился Юрий Гагарин, — в аварийном состоянии. Возбуждение в 2013 году уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере» завершилось приостановкой производства. «Дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Оренбургская управляющая компания» Константин Ремнев, в федеральной собственности находится здание общей площадью 7364,4 кв. метра, жилая часть в управлении и на обслуживании управляющей компании — 4145,05 кв. метра. Площадь нежилых помещений в собственности составляет 89,3 кв. метра.

По данным ОАО «Система «Город», в 93 квартирах проживает 208 человек. В муниципальной собственности 25 квартир.

Ремнев отметил, что в 2012 году над жилой частью дома выполнен капитальный ремонт крыши, системы электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, также выполнены работы по замене окон в местах общего пользования — всего на 11,257 млн рублей. Капитальный ремонт фасада здания запланирован на 2017 год, а системы центрального отопления — на 2037 год.