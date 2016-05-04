Москва, 4 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. По случаю майских праздников Московская биржа была закрыта два дня. За это время изменились настроения по нефти. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, цена на нефть продолжит снижаться в рамках коррекционного движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«За три торговых дня баррель подешевел на $3,34 (-6,9%), до $44,92. В связи с обвалом цен на нефть, сегодня, 4 мая, будут зафиксированы большие ценовые разрывы. Курс доллар/рубль торгуется по 66,35 руб., евро/рубль — по 76,26 руб. Если ничего не изменится, то открытие торгов ожидается с этих уровней», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 30 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 77,99 коп., до 64,3334 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,3015 руб., что выше предыдущего дня на 61,51 коп. 4 мая нефть торгуется разнонаправленно на укреплении доллара. Brent снизилась на 0,07% — до 44,94 доллара за баррель, WTI — выросла на 0,14%, до $43,17.