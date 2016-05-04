Москва, 4 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Datsun с начала текущего месяца повысил цены на 30 тыс рублей на седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые сошли с конвейера в 2016 году, сообщает «Колеса.ру».

quto.ru Datsun on-DO

Машины прошлогоднего производства можно купить по старым ценам: начальная версия седана обойдётся минимум в 406 000 рублей, базовый вариант хэтчбека — в 462 тыс рублей.

Цена самого доступного Datsun on-DO 2016 года выпуска будет начинаться с суммы в 436 тыс рублей. За эти деньги можно будет получить машину с 82-сильным двигателем объёмом 1,6 литра. Самую богатую версию седана 2016 года можно теперь купить за 552 тыс рублей. Он будет оснащаться 87-сильным двигателем 1,6-литрового объёма. Все варианты комплектуются только механическими коробками передач.

Начальная комплектация Datsun mi-DO, собранного в текущем году, будет стоить минимум 492 тыс рублей. Самый оснащённый хэтчбек теперь обойдется покупателю в сумму, начинающуюся с отметки 626 тыс рублей. Новая цена специальной версии International будет находиться в диапазоне от 572 тыс до 651 тыс рублей. Автомобиль оснащается исключительно бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с., но он будет комплектоваться как механической, так и автоматической коробками передач.

Напомним, что с начала 2016 года продажи бренда упали на 53%. С целью их активизации, компания организует мобильный шоу-рум, который за несколько месяцев посетит 65 городов в 12 регионах России.