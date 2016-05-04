Москва, 4 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Жители Москвы и Подмосковья в ближайшие дни смогут полюбоваться «звездным дождем» — метеорным потоком, который в начале мая текущего года пересечется с атмосферой Земли. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

fourwardwrcc.org «Звездный дождь»

«Майское небо разразится звездным дождем в созвездии Водолея, — говорится в сообщении. — С начала мая и до конца месяца будет действовать метеорный поток Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды), максимум действия которого наступит в 23 часа 5 мая 2016 г. (поэтому их называют Майские Аквариды)».

Пик метеорного потока Эта-Аквариды с частотой до 40 метеоров в час ожидается в ночь с 5 на 6 мая.

По некоторым данным, потоки метеоров будут достаточно яркими для того, чтобы наблюдать за ними без каких-либо вспомогательных приборов.