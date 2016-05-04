Новый кроссовер Volkswagen Tiguan появится на российском рынке в 2017 году
Москва, 4 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Новый кроссовер Volkswagen Tiguan появится на российском рынке в 2017 году. В Евросоюзе модель можно будет приобрести уже на следующей неделе, сообщают «Автоновости дня».
Отмечается, что самая дешёвая комплектация Volkswagen Tiguan стоит 25 975 евро. Автомобиль оснащён двигателем TSI объёмом 1,4 л мощностью 125 л.с. Предусмотрен также вариант на 150 л.с. и дополнительная модификация с 2,0-литровым двигателем в 180 л.с. Также будут выпущены автомобили с дизельными двигателями мощностью 115, 150 и 190 л.с. Модель выпускается с двумя вариантами коробок передач: это шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая DSG.
Кроссовер Volkswagen Tiguan, построенный на платформе Volkswagen Golf Plus, выпускается с 2007 года. Выпускается на заводах Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) и Калуге.