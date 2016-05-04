Москва, 4 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Новый кроссовер Volkswagen Tiguan появится на российском рынке в 2017 году. В Евросоюзе модель можно будет приобрести уже на следующей неделе, сообщают «Автоновости дня».

god2017.com Volkswagen Tiguan

Отмечается, что самая дешёвая комплектация Volkswagen Tiguan стоит 25 975 евро. Автомобиль оснащён двигателем TSI объёмом 1,4 л мощностью 125 л.с. Предусмотрен также вариант на 150 л.с. и дополнительная модификация с 2,0-литровым двигателем в 180 л.с. Также будут выпущены автомобили с дизельными двигателями мощностью 115, 150 и 190 л.с. Модель выпускается с двумя вариантами коробок передач: это шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая DSG.

Кроссовер Volkswagen Tiguan, построенный на платформе Volkswagen Golf Plus, выпускается с 2007 года. Выпускается на заводах Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) и Калуге.