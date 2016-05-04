Москва, 4 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В Москве 4 мая сохранится теплая погода — температура воздуха превысит норму на четыре градуса, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Воздух в Москве прогреется до +18…+20 градусов, в Подмосковье — до +15.+20 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление в норме — 748 миллиметров ртутного столба, однако геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый, с отдельными возмущенными периодами.