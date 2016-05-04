Москва, 4 мая, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 мая, баррель Brent опустился ниже отметки $45, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 8:14 мск котировки июльских фьючерсов на нефть Brent снизились на 2,026% и достигли $44,92 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $43,69 за баррель (-2,495%).

Нефть начала дешеветь на вечерних торгах 2 мая: фьючерсы нефти Brent опустились на 3,18% до $45,9 за баррель, WTI упала до $44,7 за баррель. Падение произошло на фоне сообщения об увеличении на 1,5% добычи нефтедобывающими странами в апреле 2016 года.