Оренбург, 4 мая, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь с 3 на 4 мая в доме №1 по ул. Советской (здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища) возник пожар. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, возгорание имело место в нежилом помещении, однако дом построен в 1882 году и имеет пустотные перекрытия, вследствие чего дым и огонь быстро распространились. Эвакуировано около 45 человек.

http://56.mchs.gov.ru В Оренбурге горело здание бывшего военного летного училища

К ликвидации последствий пожара привлечено 53 человека, 20 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек и 14 единиц техники. Площадь пожара 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В оренбургском МЧС также отметили, что к зданию отсутствовали подъездные пути. Чтобы освободить дорогу, пришлось демонтировать ворота и кирпичную арку.