Пекин, 4 мая, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) за сутки ослаблен к доллару на 0,58% до 6,4943 за единицу. Такое решение в среду, 4 мая, принял Народный банк Китая (Центробанк).

businesstimes.com.sg Курс юаня к доллару

Как передает ПРАЙМ, это самое значительное ослабление юаня с середины августа 2015 года.

«Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4943 юаня за $1, что на 378 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс составил 6,4565», — отмечается в сообщении.