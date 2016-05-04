Москва, 4 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» разработал для военнослужащих Национальной гвардии специальные модернизационные комплекты для автоматов АК-74М, пишет газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников России Руслана Пухова.

arms-cool.ne На стрелковом рубеже с АК-74М

По его словам, эффективность боевого применения оружия повысится в 1,5 раза по критерию «частота поражения» на дальность до 300 м. Таким образом, АК-74М станет компромиссным вариантом для силовых структур страны, пока на вооружение не будут приняты АЕК-971 и АК-12.

В конструкции модернизированного АК-74 применяется новый телескопический приклад, новая крышка ствольной коробки, современная ствольная накладка и цевье, благодаря которым можно закрепить коллиматорные, оптические и ночные прицелы, оружейные фонари, устройства для малошумной стрельбы и эффективные пламегасители.

«Калашников» подготовил три состава комплектов дополнительного оборудования: АК-74 могут быть модернизированы под задачи общевойсковых подразделений, войсковой разведки, а также для подразделений, входящих в состав сил специальных операций.