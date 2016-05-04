Вашингтон, 4 мая, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Американский рэпер Пафф Дэдди (Puff Daddy) заявил, что уходит из музыки ради карьеры в кино, сообщает британская газета The Independent.

bstars.ru Пафф Дэдди

Музыкант отметил, что выход его последней пластинки будет прекрасным моментом для полного сосредоточения на кинематографе, которому он собирается посвятить 100% своего времени. Свой уход из музыкального творчества исполнитель дополнит мировым турне.

Кроме того, рэпер надеется, что его музыкальные произведения переживут его самого, так как он сочиняет песни не только для того, чтобы присутствовать в хит-парадах или на радио.

Отметим, что в 2015 году журнал Forbes назвал Паффа Дэдди самым богатым рэп-исполнителем мира.

Пафф Дэдди (настоящее имя Шон Комбз) снимался в комедии «Побег из Вегаса» и «Маппеты-2». Он владеет студией грамзаписи, сетью ресторанов и разрабатывает собственную линию одежды.