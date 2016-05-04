Пекин, 4 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Последний заключенный, осужденный в связи с протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, выйдет на свободу, проведя за решеткой почти три десятилетия, сообщает The Guardian.

theatlantic.com Протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Мяо Дешун, которому во время массовых демонстраций было 25 лет, был одним из 1,6 тыс. граждан КНР, приговоренных к тюремному заключению после разгона демонстрантов 4 июня 1989 года.

Дешуна — рабочего из провинции Хэбэй — осудили за поджог и приговорили к смертной казни, с отсрочкой в два года. Однако в 1991 году приговор был заменен на пожизненное заключение.

Приговор мужчине сокращался трижды, и, по словам представителей американской правозащитной организации Dui Hua Foundation, он выйдет на свободу 15 октября этого года.