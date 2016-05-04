Улан-Удэ, 4 мая, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии 4 мая зарегистрировано 14 очагов лесных пожаров на общей площади около 812 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

jpl.nasa.gov Лесной пожар

Возгорания зарегистрированы в Бичурском, Еравнинском, Хоринском, Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском районах. По данным ведомства, все очаги возникли из-за неосторожного обращения местного населения с огнем.

Пожары тушат 259 человек, в их числе сотрудники лесной охраны, местные жители. В Еравнинском, Хоринском, Баргузинском районах задействованы парашютисты-пожарные «Забайкальской базы авиационной охраны лесов». Применяется 58 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 72 возгорания. Площадь, пройденная огнем, составляет около 1,5 тыс. га. В 2015 году к началу мая произошло 358 возгораний. Пройденная огнем площадь составляла около 30 тыс. га.

В агентстве отметили, что во время действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, разведение костров, поджигание сухой травы и мусора на землях лесного фонда, в границах сельских поселений, городских округов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии пожароопасный сезон 2015 года начался 1 апреля. Уже 15 апреля глава региона подписал указ о введении на территории республики режима «Чрезвычайной ситуации» в связи с лесными пожарами. Главной причиной возгораний стали палы травы, которые при ветре скоростью 25 метров в секунду привели к быстрому росту площади пожаров.

Всего по итогам пожароопасного сезона 2015 года в Бурятии огонь уничтожил 890 тыс. гектаров леса, ущерб превысил 35 млрд рублей.