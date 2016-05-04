Якутск, 4 мая, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Поиски отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» из-за плохих погодных условий временно приостановлены в Якутии. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил глава Вилюйского района Сергей Винокуров.

roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-2.1а»

«Погодные условия не позволяют продолжить поиски мелких частей, — говорит Винокуров. — Поэтому они приостановлены до июня, когда сойдет снежный покров».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области был произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками связи на борту. За первым запуском с нового космодрома наблюдал глава РФ Владимир Путин.

Известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту 3 научных спутника, все системы сработали в штатном режиме.

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