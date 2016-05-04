Вашингтон, 4 мая, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил 3 мая, что вооруженные силы США планируют направить в ЕС более многочисленный контингент войск, оснащенный высокотехнологическим оружием, чтобы противостоять агрессии со стороны России. Об этом сообщает Foreign Policy.

assawsana.com Пентагон

На данный момент Пентагон уже готовит к отправке третью бригаду армии США в Восточную Европу. В рамках девятимесячных ротаций в Восточную Европу будет направляться бронетанковая бригада численностью до 4,5 тыс. человек. Она станет частью уже размещенных в регионе сил США, находящихся там на постоянной основе.

Теперь же командование армии США, согласовав оборонный бюджет на 2018 налоговой год, рассматривает возможность направить еще больше военнослужащих и оборудования в Восточную Европу. Финансирование также пойдет на развитие космических систем, кибернетического оружия и систем защиты от баллистических ракет, необходимых для противодействия России.

Об отправке дополнительных частей на границу с Россией подумывают и другие страны — члены Североатлантического альянса, тем не менее, отмечает Данфорд, одних только войск не хватит для предотвращения угрозы со стороны России.

«На дворе XXI век, поэтому дело далеко не в количестве бригад. Нужны инвестиции, которые мы делаем, в целый спектр инструментов», — заявил он.

По мнению генерала, необходимо повысить потенциал космических систем, кибернетического оружия, бомбардировщиков дальней авиации, противоракетной обороны, а также принять другие меры, с помощью которых можно будут сдержать агрессивную политику Москвы.