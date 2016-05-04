Пекин, 4 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Крупнейший китайский автопроизводитель Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) инвестирует 5 млрд юаней ($ 773 млн) в свои предприятия, расположенные в Африке. С 2018 г. BAIC будет выпускать более 100 тыс. автомобилей ежегодно.

gettyimages.es Авто BAIC

Работы по модернизации автомобильного завода в Порт-Элизабет начнутся в июне 2016 г. и завершатся к концу 2017 г. Новая производственная база BAIC позволит производить легковые автомобили, фургоны, грузовики и автобусы. Модернизация предприятия создаст до 2,5 тыс. новых рабочих мест, пишет «Чжунго жибао».

«Опираясь на растущий спрос на африканском рынке, мы приняли решение об увеличении производственных мощностей с целью полного удовлетворения спроса со стороны африканских потребителей. BAIC будет производить все виды автомобилей, которые уже сейчас пользуются значительным успехом в большинстве регионов Африки», — заявил председатель правления BAIC Сюй Хэи.

Модернизация производственной базы затронет не только завод в Порт-Элизабет, но и завод в Найроби, где собираются пикапы и легкие грузовики. Руководство BAIC сообщило о начале строительства нового цеха по производству запчастей к автомобилям своей марки.

По состоянию на конец 2015 г. автоконцерн BAIC построил 24 завода за пределами КНР и открыл 124 официальных представительства в 37 странах мира.