Дакка, 4 мая, 2016, 06:35 — ИА Регнум. Правительство Бангладеш одобрили проект по строительству железной дороги из Дакки в юго-западные районы страны. Китайская China Railway Group 172 км железнодорожного полотна за $4,47 млрд.

tokitu.com China Railway

Проект будет реализован к 2022 г. В настоящее время ведется работа по проектированию новой железной дороги. Высокая стоимость строительства обуславливается сложным природным ландшафтом, пишет «Синьхуа».

Согласно заявлению исполнительного комитета Национального экономического совета Бангладеш, стоимость проекта оценивается в 349,88 млрд таки ($4,47 млрд), при этом КНР предоставит Бангладеш кредит в размере 247,49 млрд таки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. малазийские газеты распространили новость о возможном участии китайских компаний в грандиозном проекте по строительству высокоскоростной железной дороги из Куала-Лумпур в Сингапур.