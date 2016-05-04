Пекин, 4 мая, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Ракетный фрегат «Ланьчжоу», входящий в состав Южного флота ВМС НОАК, присоединился к морским учениям стран-участниц АСЕАН. Помимо стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в учениях приняли участие еще 8 государств, в том числе и Россия.

haijun360.com Ракетный фрегат «Ланьчжоу»

Морские учения, приуроченные к встрече министров обороны в формате АСЕАН+8, направлены на повышение региональной безопасности на море. В маневрах приняли участие 10 стран-участниц АСЕАН, а так же 8 партнеров: КНР, Россия, США, Япония, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия и Индия.

Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства национальной обороны КНР Ву Цяня, совместные учения завершатся 12 мая в Сингапуре. Фрегат «Ланьчжоу» покинул порт приписки 28 апреля, в ходе своего следования в территориальные воды Сингапура команда корабля отработала различные аварийные ситуации, а также провела учебные стрельбы, пишет «Чжунго цзюньван».

«Подготовка корабля к учениям заняла всего неделю. Несколько лет назад на это у нас уходило около двух месяцев. Совместные учения и постоянные тренировки значительно увеличили нашу мобильность», — заявил капитан «Ланьчжоу» Чжу Чжэнчжун.

Согласно официальной позиции Пекина, участие кораблей ВМС НОАК в учениях расширяет взаимодействие КНР и стран-участниц АСЕАН.