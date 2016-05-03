Москва, 3 мая, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Гражданам, имеющим сертификат на материнский (семейный) капитал, предлагается дать возможность получить в 2016 году единовременную выплату из средств маткапитала в сумме 25 тысяч рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Законопроект разработан в соответствии с антикризисным планом РФ на 2016 год. Согласно законодательству, право на маткапитал возникает при рождении в семье второго или последующего ребенка. Для граждан, уже использовавших часть средств маткапитала, предусматривается возможность получить в виде выплаты его оставшуюся часть, не превышающую 25 тыс рублей. Выплату смогут получить лишь те семьи, которые проживают на территории РФ. Предполагается, что гражданин сможет подать заявление о предоставлении ему единовременной выплаты из средств маткапитала не позднее 30 ноября 2016 года.

«Предлагаемая мера дополнительной финансовой поддержки семей, имеющих двух и более детей, является антикризисной мерой в условиях неустойчивой социально-экономической ситуации, сложившейся в РФ, и направлена на повышение социальной защищенности проживающих на территории РФ семей с детьми», — отмечают в правительстве РФ.