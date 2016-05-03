Москва, 3 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Соратники лидера «Партии прогресса» Алексея Навального, ранее вышедшие из Демократический коалиции из-за разногласий с экс-премьером РФ и лидером «Парнаса» Михаилом Касьяновым, еще не до конца потеряли шансы баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму. Уже месяц они ведут переговоры с представителями «Яблока», сообщает Интерфакс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь следующим образом прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА РЕ: «Я слышал о том, что ФБК с «Яблоком» сейчас договариваются о возможном консенсусе на выборах в Государственную думу. Потому что у ФБК коалиция вокруг «Парнаса» провалилась. Я понимаю, зачем это ФБК — им надо выдвинуть нескольких своих кандидатов. Но при этом, с учетом конфликтов из-за списков кандидатов, которые раздирают «Яблоко», я боюсь, что молодежь у стариков просто заберет партию. И это будет серьезной проблемой.»

«Если их не хватило на Касьянова, то, боюсь, они заберут у Григория Явлинского его детище, его партию-кормилицу. ФБК, конечно, Григорию Явлинскому нужен, потому что — кровь из носа — он должен получить три процента, чтоб еще пять лет сидеть на бюджетных деньгах. Но все же есть шанс, что молодые ребята заберут у «дедушки» все.» — завершил свой комментарий Олег Митволь.