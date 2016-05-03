Москва, 3 мая, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Бюджетный кодекс (БК) РФ предлагается внести изменения в связи с ликвидацией Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора). Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Геральдический знак-эмблема Федерального казначейства Российской Федерации

Законопроектом предлагается наделить Минфин полномочиями по методическому обеспечению внутреннего финансового контроля и аудита, а также закрепить за Федеральным казначейством полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Законопроектом предусматривается прописать в Бюджетном кодексе, что Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, исполняющего функцию по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Благодаря этим изменениям Бюджетный кодекс будет приведен в соответствие со структурой федеральных органов исполнительной власти, считают в правительстве РФ.

Ранее, 2 февраля 2016 года, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Росфиннадзор был присоединен к Федеральному казначейству. Функции валютного контроля были переданы Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе.