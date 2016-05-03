Буэнос-Айрес, 3 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Аргентинские судебные инстанции направили официальный запрос в Панаму и на Багамы с просьбой предоставить информацию об офшорных компаниях, директором которых является президент Аргентины Маурисио Макри. Направивший запрос судья Себастиан Касанельо намерен выяснить не было ли со стороны Маурисио Макри уклонений от налогов и есть ли у него действующие счета в офшорах, сообщает La Nacion.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как ранее писало ИА REGNUM, президент Аргентины Маурисио Макри был упомянут в скандальных «Панамских документах». Канцелярия аргентинского президента выступила с заявлением в защиту его репутации, в котором, однако, сказано, что он был временным директором компании FlegTrading Ltd. Эта семейная компания зарегистрирована на Багамах.

Но, как указано в официальном заявлении канцелярии президента Аргентины, сам он «не являлся акционером и не получал дивиденды, поэтому не был обязан сообщать о доходах». Хотя Маурисио Макри признал, что иногда выполнял функции директора, поскольку это был семейный бизнес, сообщает Prensa Latina. Напомним, что обвинение в причастности к отмыванию денег официально предъявлено в начале апреля с.г. экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер. В декабре 2015 года новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что экс-глава страны Кристина Киршнер не является неподсудной. «И необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — цитирует президента Clarin.

Однако, в случае, если подозрения аргентинских судебных инстанций подтвердятся, то Маурисио Макри может стать таким же кандидатом на импичмент, как Дилма Руссефф и Николас Маудро.