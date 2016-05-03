Игорь Осинькин назначен главным тренером «Кубани»
Краснодар, 3 мая, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный специалист Игорь Осинькин назначен новым главным тренером «Кубани». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Поляцкин в эксклюзивном интервью «Матч ТВ».
«Перед командой — в том числе и перед главным тренером — поставлена задача сохранить прописку в Премьер-лиге, — сказал Поляцкин. — В идеале — избежать участия в стыковых матчах».
При этом спортивный директор клуба добавил, что новый наставник может поставить атакующую зрелищную игру, чтобы в том «числе привлечь болельщиков на трибуны».
Напомним, футбольный специалист Игорь Осинькин возглавил клуб после ухода Сергея Ташуева, который на прошлой неделе принял решение покинуть команду.
За 4 тура до финиша «Кубань» (20 очков) идет на 15-м месте в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).