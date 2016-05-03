Одесса, Украина, 3 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Во вторник, 3 мая, в Одессе было совершено нападение на съемочную группу «7 телеканала». Об этом заявил заместитель спикер ГУ НП в Одесской области Виктор Вдовин в эфире телеканала «112 Украина».

Гильзы

«К съемочной группе, которая снимала видеосъемку про автостоянку, подъехала «Хонда», из нее вышли трое мужчин, возникла перепалка, один из мужчин достал из машины помповое ружье и сделал несколько выстрелов в съемочную группу, после чего неизвестные мужчины скрылись», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы трое сотрудников СМИ.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. В городе введен план «Перехват».