Париж, 3 мая, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Власти Франции выступают против заключения соглашения о зоне Трансатлантической торговли и инвестиционного партнерства между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом, как передает НТВ, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Кукрыниксы. «Общий рынок». 1962

«На данной стадии переговоров Франция говорит «нет», — отметил глава государства.

Власти Франции считают, что в договоре речь идет об ущемлении интересов страны, чего Париж допустить не может.

2 мая германское издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы сообщило, что США оказывают на страны ЕС гораздо более серьезное давление в рамках переговоров по заключению соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP).

Отмечалось, что в рамках закрытых переговоров по TTIP Вашингтон грозит урезать импорт автомобилей из стран Европейского союза, если ЕС откажется покупать больше сельскохозяйственной продукции США.

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