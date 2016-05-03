Калуга, 3 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Иллюстрированную книгу «Правила дорожного движения» с личным напутствием начальника калужской региональной Госавтоинспекции Алексея Холопова получит мотоциклист, который по итогам Мотосезона-2016, окажется в хвосте конкурса для мотоциклистов «Движение по правилам».

Пресс-служба УГИБДД по Калужской области Калужские байкеры

Как сообщили 3 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, второй год подряд «гаишники» совместно с Калужским мотоклубом «JOKERS» проводят специальный конкурс для мотоциклистов «Движение по правилам», чтобы призвать водителей двухколесного транспорта к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. В конкурсе сможет принять участие любой мотоциклист-владелец водительских прав соответствующей категории, оставивший заявку в группе социальной сети мотоклуба Jokers. Тот, кто в течение сезона ни разу не нарушит правила дорожного движения и проедет самое большое расстояние, получит специальный приз от Госавтоинспекции.

Между тем, накануне, на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища Калуги, в рамках официального открытии Мотосезона-2016 собралось более ста мотоциклистов, которые соревновались в фигурном вождении и демонстрировали трюки на мотоциклах. Выступившие перед байкерами, сотрудники Госавтоинспекции призвали мотоциклистов к взаимоуважению на дорогах в новом мотосезоне.

В целях недопущения правонарушений со стороны водителей двухколесного транспорта с 1 мая в регионе приступила к работе мотогруппа ГИБДД. Ежедневно сотрудники мотогруппы будут патрулировать центральные улицы Калуги и районных центров.