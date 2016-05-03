Минск, 3 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Качество предварительного расследования «по некоторым конкретным уголовным делам, которые находятся на контроле президента» обсудили 3 мая Александр Лукашенко и председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

В официальном сообщении не сказано, о каких «конкретных» уголовных делах шла речь во время доклада Сукало. Лукашенко и председатель Верховного суда обсудили вопросы функционирования объединенной судебной системы.

«В частности, речь шла об изменении дислокации штатной численности судей за счет внутренних резервов судебной системы. Было доложено, что нагрузка в экономических судах значительно возросла и стала выше, чем в судах общей юрисдикции. В связи с этим предлагается часть судей общей юрисдикции перевести в экономические суды. Поскольку данный вопрос находится в компетенции президента, то он поручил подготовить соответствующий нормативный акт по изменению дислокации штатной численности судей», — сказано в официальном сообщении.

Также был рассмотрен «вопрос строительства нового здания Верховного суда, его финансирования и подготовки проектно-сметной документации с точки зрения минимизации расходов на проект и возведение здания», сообщили в президентской пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Александр Лукашенко санкционировал арест ряда крупных по меркам Белоруссии бизнесменов. Особенно «урожайным» стало начало 2016 года, когда КГБ Белоруссии задержало Юрия Чижа, ранее особо приближенного к руководителю постсоветской республики и выполнявшего ответственные поручения при экспорте нефтепродуктов. По мнению экспертов, во время кризиса начался очередной, долго откладывавшийся передел собственности. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик назвал задержанных бизнесменов «неприкасаемыми», что соответствует низшей категории каст традиционного общества.