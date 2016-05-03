Вильнюс, 3 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Продолжительность жизни литовцев самая короткая по сравнению с другими странами ЕС, заявил сегодня, 3 мая, член Сейма Литвы, профессор Аримантас Думчюс, призывая власти тратить больше средств на медицинскую профилактику, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Средняя продолжительность жизни мужчин не достигает и 68 лет, женщин — 79 лет. По данным Всемирного банка, показатели Литвы отличаются от 15 самых передовых стран ЕС на 4−7 лет. Эти страны немало инвестируют в здравоохранение и образование, поощряют здоровый образ жизни, так называемую активную старость. Жизнь всесторонне обеспеченного человека становится качественнее и длиннее, отмечает политик.

«В Литве более половины жителей не делают зарядку, не занимаются никакой спортивной деятельностью. Беспокойство вызывает растущее злоупотребление табаком и алкоголем, несоблюдение режима отдыха, работы и питания, игнорируются профилактические меры, ранняя диагностика, пренебрежительное отношение к своему здоровью. Последствие этого — из-за болезней сердца и кровеносных сосудов умирает более 56% больных, растет количество случаев онкологических заболеваний, туберкулеза, психических заболеваний и так далее», — утверждает политик.

Оптимизма, по его словам, пока что не придает утверждение программы здравоохранения на 2014−2023 гг., так как в ней выделен только 1% расходов на профилактические меры, а нужно хотя бы 2%.

Отметим также, что Литва является лидером в ЕС по числу самоубийств на душу населения и занимает первое место в мире по употреблению алкоголя.