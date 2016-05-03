Минск, 3 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков в ходе состоявшегося 3 мая заседания президиума Совмина констатировал: Существенного продвижения в решении проблем цементной и стекольной отраслей нет. Заседание было посвящено вопросу «О принятых мерах по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности, снижению себестоимости выпускаемой ими продукции, обеспечению стабилизации их финансово-экономического положения, в том числе о ходе выполнения мероприятий Программы эффективного использования мощностей организаций цементной промышленности на 2015−2020 годы», сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

Бетономешалка

«Приходится констатировать отсутствие существенного продвижения в ряде имеющихся проблем. Это подтверждается итогами работы и цементной, и стекольной отраслей в первом квартале 2016 года», — заявил Кобяков."Главой государства (Александром Лукашенко, — прим. ИА REGNUM) давался ряд поручений по повышению эффективности работы и обеспечению устойчивого финансового состояния организаций цементной и стекольной промышленности. В целях финансового оздоровления организаций в конце 2015 года был принят ряд указов и распоряжений президента по вопросам оказания государственной поддержки соответствующим организациям», — напомнил глава Совмина.

В 2015 году организациям цементной промышленности была оказана государственная поддержка в виде уплаты процентов по внутренним кредитам банков и исполнению обязательств по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, полученных для строительства линии по производству цемента сухим способом, сообщил Кобяков. Он отметил: «Это позволило организациям цементной промышленности улучшить свое финансовое положение и в 2015 году выполнить доведенные показатели, в том числе являющиеся условием оказания государственной поддержки».

Организациям стекольной промышленности в 2015 году и в первом квартале 2016 года также оказывалась господдержка в виде уплаты процентов по привлеченным банковским кредитам на реализацию инвестиционных проектов. «Но здесь реализация этой поддержки была менее успешной», — сообщил Кобяков.

Согласно официальному сообщению, председатель Совмина отметил, что по итогам рассмотрения на заседании коллегии Комитета государственного контроля вопросов эффективности работы организаций цементной промышленности и выполнения поручений Лукашенко по вопросу использования цемента на дорожное строительство работа Минстройархитектуры, облисполкомов, Минского горисполкома признана неудовлетворительной, отмечена недостаточная координирующая роль Минтранса по организации исполнения указанных поручений.

«Так, объемы потребленного цемента облисполкомами и Мингорисполкомом на дорожное хозяйство в 2015 году составили лишь 120 тыс т, что не позволило выполнить поручение президента по освоению цемента не менее 10% от общего объема, производимого в республике. Самый низкий процент потребления цемента на дорожное хозяйство у Витебского, Минского, Могилевского облисполкомов и Минского горисполкома», — заявил Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, после осуществлённой модернизации белорусских госпредприятий по производству цемента все они столкнулись с проблемой прибыльной работы. Тем не менее руководство Белоруссии продолжало реализацию проектов по наращиванию объёмов производства на данных госпредприятиях, несмотря на сокращение спроса на российском рынке. В итоге все четыре белорусских цементных завода стали убыточными, а госдолг Белоруссии вырос, т.к. на модернизацию были затрачены «связанные» кредиты КНР. Александр Лукашенко 10 декабря 2013 года на республиканском совещании по решению проблемных вопросов в строительной отрасли и совершенствованию работы с руководящими кадрами заявил, что по итогам модернизации белорусских госпредприятий по производству цемента их продукция стала неконкурентоспособной, и есть опасность того, что так же закончатся другие «модернизационные» госпрограммы.

Уже в апреле 2014 года Александр Лукашенко заявил, что избыток цемента белорусского производства следует направить на строительство дорог. «Если у нас сегодня избыток цемента, его некуда девать, давайте будем бетонировать, а не асфальтировать дороги», — сказал он. В итоге цемент был направлен на строительство МКАД-2, но данное решение лишь увеличило нагрузку на госбюджет во время третий год длящегося кризиса.