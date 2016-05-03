Минск, 3 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», российская дочерняя компания «Газпрома», обратилась в арбитражный суд с жалобой на несвоевременную и неполную оплату за голубое топливо, которое было поставлено региональным газовым компаниям Белоруссии. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не знаю, почему такой ажиотаж вокруг этого, это отношение субъектов хозяйствования — наших облгазов и «Газпром трансгаз Беларуси», — говорит он. — Вроде «Газпром Трансгаз» подал в арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате, считает, что они, облгазы, несколько недоплачивают за тот газ, который мы получаем с 1 января этого года».

При этом вице-премьер Белоруссии добавил, что отраслевики республики считают абсолютно правильно и корректно, «потому что у нас подписана целая система соглашений на уровне правительств Белоруссии и РФ: о порядке доступа к услугам определенных монополий, о порядке формирования цен на поставку природного газа, о создании ЕЭС».

По словам Семашко, в документах все четко расписано, «они сейчас разбираются между собой».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Минске зампред правления ОАО «Газпром» Андрей Круглов заявил, что в ходе белорусско-российских консультаций обсуждается пожелание официального Минска получить российский газ дешевле, однако никаких решений не принято и действует ранее подписанный контракт. «Мы со своей стороны исходим из того, что эти договоренности существуют, и рассчитываем на их выполнение», — сказал представитель «Газпрома». Таким образом, отметил Круглов, Белоруссия будет получать газ по действующему межправсоглашению, согласно которому постсоветская республика приобретает российский газ по $142 за 1 тыс кубометров.

Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев 9 апреля заявил, что российский холдинг не готов рассмотреть снижение цен на голубое топливо для Белоруссии, так как поставки осуществляются строго по формуле. «У нас же формула с Белоруссией очень простая, — пояснил Голубев. — Мы берем цену производства в Ямало-Ненецком округе и к ней прибавляем цену транспортировки, ничего лишнего. И этот принцип был подписан». Голубев отметил, что Белоруссии российский газ не будет поступать по более дешевым ценам, чем его продают на территории РФ. Он также отметил, что власти постсоветской республики ранее отказались от формулы, привязанной к нефтяным коэффициентам, а сейчас хотят изменить решение.

Глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков 1 апреля заявил: «Логично, что газ уже должен стоить порядка $80, а у нас $142». Ожидается, что вопрос о цене российского газа для Белоруссии будет обсуждён 12 мая в Могилёве на заседании Совмина Союзного государства — об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. До этого, 10 апреля он заявил о готовности «провести анализ» цены закупаемого Белоруссией российского газа, если в том будет необходимость, а пока же, констатировал он, идёт обычный торг между Минском и Москвой.