Санкт-Петербург, 3 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Состояние лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева постепенно улучшается, реанимационные мероприятия больше не требуются. Об этом, как передает «Говорит Москва», рассказали представители петербургского медицинского центра имени Алмазова, где проходит лечение музыкант.

vk.com Константин Кинчев

По некоторым данным, артиста перевели из реанимации в палату отделения кардиологии.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 апреля музыкант Константин Кинчев был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Лидера рок-группы доставили в реанимацию Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. Алмазова с диагнозом острого коронарного синдрома.

На официальном сайте группы «Алиса» тогда отмечалось, что в связи с болезнью лидера все ближайшие концерты отменяются.

Коллектив должен был выступить в Екатеринбурге 6 мая, в Израиле 14 мая и в Санкт-Петербурге 1 июля.

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