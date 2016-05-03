Степанакерт, 3 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Власти спокойно, сдержанно делают то, что должны делать, заявил первый президент Армении, лидер оппозиционного «Армянского национального конгресса» Левон Тер-Петросян после встречи в Степанакерте с президентом Карабаха Бако Саакяном.

President.nkr,am Левон Тер-Петросян и Бако Саакян

«Мы обсудили все волнующие нас вопросы. Естественно наша беседа (с президентом НКР) касалась этих вопросов. Вы знаете также обеспокоенность властей Армении и Нагорного Карабаха, их решимость, уверенность. Так что я думаю, что власти спокойно, сдержанно делают то, что должны делать», — сказал Тер-Петросян армянской службе Радио Свобода.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента НКР, в ходе встречи между Бако Саакяном и Левоном Тер-Петросяном был обсужден ряд вопросов, касающихся широкомасштабных военных действий, развернутых противником на карабахо-азербайджанской границе с 2 по 5 апреля.

Президент Саакян отметил важность единства, проявленного в эти тяжелые дни политическими силами, подчеркнув их роль в деле решения проблем, вставших перед армянским народом.

По окончании встречи Левон Тер-Петросян и Бако Саакян прогулялись по Степанакерту.

Встречей с президентом Нагорного Карабаха первый президент Армении завершил начатый 2 мая визит в Карабах. В ходе посещения республики впервые с 2007 года, Тер-Петросян провёл также встречи с премьер-министром, спикером парламента, а также руководством Армии обороны Карабаха.

9 апреля, Тер-Петросян у себя дома в Ереване встретился также с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Левон Тер-Петросян занимал пост президента Армении в 1991—1998 гг. При его правлении Армения одержала победу в карабахской войне.

3 февраля 1998 года Тер-Петросян подал в отставку из-за раскола во власти по поводу карабахского урегулирования. Премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саргсян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян не поддержали предложенный Тер-Петросяном план по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.