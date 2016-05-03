Минск, 3 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. «Началась острая, тяжёлая пора для наших детей», — констатировал 3 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам корректировки правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Перед экзаменом

В совещании приняли участие зампред Совмина Наталья Кочанова, министр образования Михаил Журавков и председатель республиканского совета ректоров высших учебных заведений, ректор Белорусского государственного экономического университета Владимир Шимов. Лукашенко заслушал их доклады, одобрив корректировку правил приёма в вузы и ссузы с 2017 года, а также разрешил продлить действие сертификатов на два года, что расширит возможности потенциальных абитуриентов.

«Нет специалистов — нет страны», — сказал Лукашенко. Чиновники и ректор бывшего «нархоза» обсудили пути улучшения качества подготовки специалистов в учебных заведениях постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии действует более 8 тыс учреждений образования, в том числе частных. В них проходит обучение около 3 млн чел и трудоустроено около 430 тыс работников. Высшее образование в Белоруссии примерно на ¾ платное.