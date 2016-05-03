Мадрид, 3 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Испании выдали международный ордер на арест 12 граждан РФ, которые могут быть связаны с так называемой тамбовско-малышевской группировкой. Такое решения, как передает «Коммерсантъ», приняла Национальная судебная коллегия Испании.

Арестант

По данным издания, в «черный список» попали депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Кроме того, национальная судебная коллегия Испании выдала ордер на арест экс-зампредседателя СКР при прокуратуре Игоря Соболевского и замглавы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова.

Отметим, что в национальной судебной коллегии Испании не смогли подтвердить данную информацию. В суде заявили, что «национальная судебная коллегия может не знать, где находится тот или иной человек».

Международный ордер распространяется на все государства мира и «выдается для того, чтобы подозреваемый в конечном счете предстал перед испанским правосудием», пояснили в коллегии.