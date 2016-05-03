Минск, 3 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая подписал указ №164 «О созыве пятого Всебелорусского народного собрания», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

ИА REGNUM Демократия

Пятое «Всебелорусское народное собрание» пройдёт 22−23 июня в Минске. Согласно официальному сообщению, данное решение бессменный руководитель постсоветской республики «принял в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни».

Собранию предстоит обсудить итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии в прошедшей пятилетке (2011 — 2015 годы), а также основные положения программы социально-экономического развития постсоветской республики в начавшейся пятилетке (2016−2020 годы). В президентской пресс-службе сообщили также, что указом Лукашенко «установлена численность участников собрания, составляющая 2500 человек, а также определены важнейшие организационные мероприятия по подготовке и проведению собрания».

Как сообщало ИА REGNUM, обычно «Всебелорусское народное собрание» Александр Лукашенко созывал накануне финалов президентских кампаний. На данное мероприятие собираются лояльные к руководителю республики «представители народа», которые заслушивают выступления Лукашенко и от имени прогрессивной общественности как бы дают ему «наказ», а также участвуют в ритуале одобрения плана действий властей на очередную пятилетку. По мнению экспертов, затянувшийся кризис и провал официальных прогнозов обессмыслил «всебелорусский курултай».

Напомним, созвав в 2010 году «Всебелорусское народное собрание», Александр Лукашенко взял на себя обязательства реализовать программу социально-экономического развития Белоруссии на 2011−2015 годы. Программа предполагала рост ВВП постсоветской республики на 62−68% в течение пятилетки и была досрочно провалена, как и годовые программы. В 2015 году, вопреки обыкновению, Александр Лукашенко не стал отчитываться об успехах и брать «наказ народа» накануне финала президентской кампании. Помимо прочего, на собрании Лукашенко собирался подвергнуть обструкции оппортунистов, окопавшихся во властных коридорах и осмелевших до такой степени, что стали слышаться их голоса и просматриваться якобы тайно подготовленные ими «дорожные карты».