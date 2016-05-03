Москва, 3 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Москве в квартире одного из жилых домов обнаружено тело начальницы департамента Российского университета дружбы народов (РУДН) Валерии Белоус. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, женщина, которая ранее часто пребывала в депрессии, совершила самоубийство.

Родственники погибшей обратились в полицию 2 мая, они рассказали, что с вечера воскресенья, 1 мая, не могли связаться с ней. Сотрудники правоохранительных органов в итоге проникли в квартиру пожилой женщины, где обнаружили ее тело.

В полиции считают, что женщина предприняла несколько попыток самоубийства, в том числе повешение. Начальница департамента РУДН была обнаружена с ножом в груди.

По данному факту следователи проводят проверку. Тело женщины направлено на судмедэспертизу.