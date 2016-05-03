Вильнюс, 3 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Правящая коалиция в Литве из-за напряжения в обществе в связи с резким ростом цен на продукты питания инициирует созыв политического совета всех правящих фракций, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 мая, в парламенте Литвы. Представители Рабочей партии предлагают срочно снизить НДС на самые необходимые продукты питания.

Цветная капуста

«Мы предлагаем снизить НДС с 21% до 5% на самые необходимые продукты питания: на хлеб, свежее мясо, рыбу, макароны и т.д. (…) Мы считаем, что снижение НДС должно снизить соответственно и цены на товары», — сказал глава «трудовиков» Валентинас Мазуронис.

Между тем в оппозиции считают, что такие предложения всего лишь «предвыборные это пустые обещания».

«Это очередное популистское обещание. У них было четыре года, очевидно, что такие обещания так и остались обещаниями. Такие решения приняты не были, так как говорят одно, а думают, наверное, совершенно по-другому. Наверное, читают отчеты международных финансовых экспертов, в которых утверждается, что такое снижение НДС не принесет никакой пользы потребителям, а основную выгоду от снижения НДС заберут сами продавцы», — считает консерватор Миколас Маяускас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обществе Литвы в эти дни прошла волна возмущения, которую уже прозвали «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание цветной капусты, кочан которой в магазинах подорожал в разы и сегодня стоит порядка 3,5 евро за одну «голову». Такой рост спровоцировал жителей обратить внимание на другие цены, которые оказались на порядок выше, чем до перехода на евро. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года.

Выборы в Сейм Литвы состоятся осенью 2016 года.