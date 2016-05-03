Вильнюс, 3 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В опубликованном сегодня, 3 мая, весеннем экономическом прогнозе утверждается, что ВВП еврозоны и дальше будет умеренно расти, сообщили ИА REGNUM в Банке Литвы (Центробанк). Еврокомиссия надеется, что ВВП еврозоны увеличится на 1,6% в 2016 году и на 1,8% в 2017 году. Полагается, что ВВП ЕС замедлится с 2% в 2015 году до 1,8% в 2016 году, а в 2017 году достигнет 1,9%.

Монеты евро

Прогнозируется, что в этом году фискальная политика в еврозоне должна быть благоприятной для роста. Весьма благоприятная денежная политика создала условия больше инвестировать, так как финансирование стало доступнее и дешевле, отмечается в прогнозе. В начале 2016 года еще одно снижение стоимости нефти способствовало росту реальных доходов. Но это положительное воздействие будет понемногу слабеть, так как цены на нефть снова растут. Помимо этого, хотя экспорт еврозоны все еще поддерживается ранее обесценившимся евро, в последнее время валюта восстанавливается, и еврозона может в большей степени почувствовать воздействие более медленного внешнего роста.

Прогнозируется, что из-за частного потребления и восстанавливающегося экспорта рост ВВП Литвы в 2016 году ускорится до 2,8% и до 3,1% в 2017 году.

Предполагается, что рост инвестиций в 2016 году в Литве замедлится, а новый цикл проектов, финансируемых ЕС, только набирает ускорение.

Ожидается, что в 2016 году напряжение на рынке труда и ускоряющийся рост зарплат увеличат инфляцию от — 0,7% в прошлом году до 0,6% в этом году, в 2017 году также прогнозируется рост инфляции до 1,8%.

Прогнозируется, что в Литве уровень безработицы с 9,1% в 2015 году снизится до 7,8% в этом году и до 6,4% в следующем году.

Прогнозируется, что в 2016 году улучшение состояния общественных финансов остановится. Баланс государственного бюджета в 2016 году составит — 1,1% ВВП, а в следующем году составит — 0,4% ВВП. Общий долг государства вырастет с 41,1% ВВП в 2016 году до 42,9% ВВП в 2017 году.