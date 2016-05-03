Калуга, 3 мая, 2016, 15:57 — ИА Регнум. «Маленькое пасхальное чудо» — так называется выставка, которая открылась сегодня, 3 мая в калужском музейно-краеведческом центре «Палаты Коробовых».

kokm.ru Фрагмент экспозиции выставки «Маленькое пасхальное чудо»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 251 пасхальное яйцо из фондов музея и частных коллекций представлено на необычной выставке, название которой отражает древний обычай изготовления и дарения пасхальных яиц. Яйцо как символ Пасхи, олицетворяет собой новое рождение мира, которое прошло через Воскресение Христа.

Пасхальные яйца, представленные на выставке в Калуге, созданы мастерами из дерева, украшенные бисером и с религиозными изображениями. Большая коллекция представлена предметами из фарфора, фаянса и камня. Сюжетные росписи на пасхальных яйцах дают представление о соборах и храмах России.

Одно из праздничных яиц сделано из папье — маше. Оно датируется началом ХХ века. Такие пасхальные яйца делали на подмосковной фабрике Лукитина, ныне знаменитой Федоскинской фабрике лаковой миниатюрной живописи. Весенние мотивы росписи на пасхальных яйцах отражают рождение новой жизни. Эта тема присутствует в выставочных образцах.

Выставка в музейно-краеведческом центре «Палаты Коробовых» сохраняет традиции православия и творчество мастеров по росписи на пасхальных яйцах. Уникальными из них являются пасхальное яйцо с бантом, по легенде изготовленное на императорском фарфоровом заводе в конце XIX — начале ХХ века, яйцо пасхальное с изображением библейского сюжета «Снятие с Креста» конца XIX, созданное мастерами литейного искусства из чугуна, пасхальное яйцо из белого стекла с росписью травлением.

Напомним, первое письменное свидетельство о крашеных яйцах на Святую Пасху мы встречаем в рукописи, выполненной на пергаменте и относящейся к Х веку, из библиотеки монастыря Св. Анастасии, что недалеко от Фессалоник в Греции. Древние славяне красили яйца в красный цвет, применяли и другие натуральные красители, они назывались «крашенками». Позже перешли к росписям, наносили на яйца тексты святого писания, небольшие картинки, лики святых. Со временем появились яйца из шоколада и сахара, дерева, из драгоценных металлов с украшением бисером, из драгоценных и полудрагоценных камней. Создавались целые уникальные коллекции, которые до настоящего времени хранят секреты мастерства и не перестают удивлять современников.