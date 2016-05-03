Вильнюс, 3 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Главный советник президента Литвы по вопросам экономической и социальной политики Лина Антанавичене связывает увеличившиеся цены на продукты питания с ростом потребления, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 мая. Якобы этим воспользовались продавцы, а предложения регулировать цены сомнительны:

«Давайте попробуем проанализировать статистику, цифры, что на самом деле происходит в Литве. Эмоции, которых очень много в обществе, и которые понятны, нужно отложить в сторону. Цветная капуста и черешня в декабре — это точно не то, о чем мы должны дискутировать. Мы должны посмотреть, что показывают тенденции. Цены растут, и мы говорим о стоимости тех продуктов, которые важны для каждого жителя, т. е. продуктов питания, овощей, фруктов. Цены за год поднялись почти на 10%. Это немалый рост. Давайте подумаем, почему эти цены так растут? На самом деле потребление в Литве растет и довольно сильно. За год потребление выросло примерно на 6%. Значит, продавцы, видя, что есть спрос, естественно понемногу поднимают эти цены», — сказала советник президента Литвы в эфире радиостанции Žinių radijas.

Нет лучшего регулятора, чем конкуренция, уверяет Антанавичене, признавая, что в настоящее время рынок продуктов питания концентрирован, его контролируют.

«У нас почти не осталось так называемых мелких игроков. Если мы инициируем такую кампанию «Три дня не ходим в торговые центры», то может, сказав «А», нужно сказать и «Б», — давайте поедем к нашим фермерам, купим у них литовские яблоки, а они точно есть, и точно хорошего качества. Хорошо, что общество реагирует, но хочется такой гражданственности и понимания, что нужно еще и своему помочь».

По словам советника президента, регулировать цены не должны.

«Мы страна, завоевавшая независимость, ставшая членом ЕС, мы создали рыночную экономику. Конкуренция, свободные цен — это основа, и цены на самом деле будут меньше тогда, когда конкуренция будет больше. Это самое здоровое, что может регулировать рынок», — заключила Антанавичене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обществе Литвы в эти дни прошла волна возмущения, которую уже прозвали «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание цветной капусты, кочан которой в магазинах подорожал в разы и сегодня стоит порядка 3,5 евро за одну «голову». Такой рост спровоцировал жителей обратить внимание на другие цены, которые оказались на порядок выше, чем до перехода на евро. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года.