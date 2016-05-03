Варшава, 3 мая, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов передаёт из Польши, где третьи сутки идёт автопробег российских блогеров «Дороги памяти». Начало здесь.

Андрей Выползов ИА REGNUM Финский правозащитник Йохан Бекман показывает сбитые буквы «Armii Czerwonej»

Пишу из Варшавы, где два дня пролетели мгновенно и сочно (как Су-24 над «Дональдом Куком»). За это время мы посетили три памятника нашим воинам-освободителям, о чём сейчас расскажу.

По дороге в польскую столицу мы заехали в небольшой городок Дзялдово, в центре которого расположено городское кладбище. Посередине погоста алеет пятиконечная звезда. Это братская могила красноармейцев, отдавших жизнь за польскую Родину.

Андрей Выползов ИА REGNUM Братская могила в Дзялдово расположена посреди городского кладбища

Дзялдово — это немецкое Зольдау. Здесь нацисты построили концлагерь, в котором умертвили в газовых машинах более 1,5 тысячи душевнобольных. В «Википедии» скромно написано, что «лагерь был закрыт в январе 1945 года». Его «закрыли» красноармейцы, выбившие 18 января 1945 года фашистов из города.

Братская могила на кладбище в Дзялдово — безымянная, неизвестно также точное количество похороненных солдат. Единственный увековеченный здесь — подполковник Николай Львович Герасимов. Личность легендарная. Воевал ещё в Гражданскую. В 1945 году Герасимову уже перевалило за пятьдесят. Всю войну он возглавлял инженерный склад № 2798, 20 апреля 1945 года был награждён орденом Отечественной войны II степени. Читаем в приказе о награждении: «Во время наступательной операции наших частей т. Герасимов бессменно находился непосредственно в районе перевалки грузов, лично руководил всеми работами, в результате чего помог быстрей разгромить врага в районе Гданьска-Данцига». Умер Герасимов от болезни 25 мая 1945 года.

«Вы бы видели, в каком состоянии находился памятник ещё в прошлом году, — говорит Ежи Тыц, восстановивший памятник. — Здесь было багно (болото. — Прим. авт.). Красная звезда на обелиске вообще была выкрашена в чёрный цвет. Ужас один. Ко мне обратился житель Дзялдово Цезарь Надратовски — у него корни русские — с просьбой помочь восстановить этот объект».

Андрей Выползов ИА REGNUM Ежи Тыц у обелиска в Дзялдово

Тыц уточняет, что разрешение на реставрацию дал лично воевода, правда, с небольшой оговоркой. «Сказали, что неплохо было бы изменить надпись. Убрать слова об освобождении Польши, а заменить их просто на «погибших в Польше советских солдат». Я не принял такую рекомендацию всерьёз, и табличка, как вы видите, осталась на месте».

С ноября 2015 года этот памятник уже трижды осквернили. Вначале вандалы срезали с венка ленты в виде российского триколора и траурную ленту с надписью по-польски: «Помните поляки, что наша земля поднялась за счёт крови русских солдат». Затем вырвали каменную корзинку для цветов и разбили об обелиск бутылки из-под пива. А сегодня мы увидели на земле чашу для лампадки. Её вырвали с мясом, причём надо было постараться: из бетона торчали 10-сантиметровые шурупы.

Андрей Выползов ИА REGNUM Записка к польской молодёжи с просьбой не ломать памятник

«Смотрите, что это!» — вдруг воскликнул блогер Перископ. У подножия чаши лежал листик бумаги, завёрнутый в целлофан. Развернули. От руки по-польски написано: «Уважаемая молодёжь, не ломайте памятник, сердечно вас прошу!»

Буквально в десяти метрах от братской могилы я нашёл надгробие жертве нацистского концлагеря «Дахау», ксёндзу Яну Любиньскому. Он возглавлял приход польской католической церкви в Зольдау. Сгинул в «Дахау» 17 декабря 1940 года. В сегодняшнем же костеле Дзялдово висит мемориальная табличка Армии Крайовой.

Андрей Выползов ИА REGNUM Рядом с братской могилой — надгробие жертве нацистского концлагеря Дахау, польскому священнику

…В Варшаве нас ждала первая неудача. Мы поехали в Скарышевский парк возложить цветы к памятнику Благодарности Красной армии. В сентябре 2015 года уроды нарисовали на постаменте свастику и слово «won». Попасть сюда с первого раза не удалось. Дело в том, что парк находится рядом с Национальным стадионом, построенным к Евро-2012 (ещё до 2009 года на этом месте шумела самая крупная в Европе барахолка). Вчера здесь проходил финал Кубка Польши (выиграла варшавская «Легия» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова). Мало того, что всё было перекрыто полицией, так ещё и фанаты обеих команд гуляли в парке. В общем, дипломаты, сопровождавшие наш автобус, сказали, что рисковать не стоит (памятник в Скарышевском парке мы посетили сегодня утром, о чём ниже).

Андрей Выползов ИА REGNUM Попытка сбить буквы на мемориальном кладбище в Варшаве

Следующая наша остановка — варшавское кладбище-мавзолей советских воинов, где похоронены 21 468 человек. Величие комплекса — с 40-метровой стелой и гигантскими скульптурами наших бойцов — поражает. Здесь молодые пани гуляют с детками, а пожилые греются на солнце И все они видят выбитые на граните слова: «Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944—1945 гг.».

Андрей Выползов ИА REGNUM Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве

К сожалению, именных могил на этом кладбище — всего 6589. Хотя сейчас, после открытия объединённой базы данных «Мемориал», историческая справедливость восстанавливается. То тут, то там видны самодельные таблички со снимками солдат. В основном с Украины.

Андрей Выползов ИА REGNUM Цветы и шары у подножия стелы на мемориальном кладбище в Варшаве

Но нас ждала удача. Я обратил внимание на группу людей, дотошно осматривающую каменные столбики у каждой братской могилы. Это оказалась семья Романенко, приехавшая в Варшаву из Краснодарского края. Слово внучке красноармейца Ирине Романенко:

«Моего дедушку зовут Слесарчук Пётр Иванович. Он погиб в 45-м году под Варшавой, первоначально был похоронен в Чарна-Струге, а в 1947 году останки перенесли сюда. Моя дочка Алиса нашла в интернете, что дед был захоронен в могиле № 194. Цифры выбиты на столбиках, присмотреться только надо. Сейчас ищем эту могилу».

Блогеры, рассыпавшись по кладбищу, сразу бросились на поиски. Только были слышны голоса: «202-я, 183-я». И вот она — 194-я братская могила. Ирина привезла горсть земли с Родины, поставила дедову фотографию, украсила могилу цветами. Торжественный момент, до слёз…

Андрей Выползов ИА REGNUM Семья Романенко из Краснодара нашла могилу своего дедушки

«Дедушке было 37 лет, когда он погиб. Он работал машинистом в Семипалатинске и пошёл на фронт добровольцем, — продолжает Романенко. — Бабушке пришло две похоронки. Сначала в 43-м, а потом в 44-м. У него осталось трое детей, но, к сожалению, ни один из них не дожил до сегодняшнего дня, когда мы нашли могилу».

…Сегодня утром, перед выездом из Варшавы, мы посетили, наконец, Скарышевский парк. Тягостное чувство. Красивый монумент вновь испоганен. Вандалы зубилом — не иначе — пытались сбить на мемориальной доске из песчаника слова «Armii Czerwonej». Следы — свежие.

Андрей Выползов ИА REGNUM Финский правозащитник Йохан Бекман показывает сбитые буквы «Armii Czerwonej»

«Почему поляки ненавидят слово «Красная»? — недоуменно спрашивает нас финский правозащитник Йохан Бекман. — Для них это как красная тряпка?»

«Варварство, — бросает руководитель рейда «Дороги памяти» Андрей Омельченко. — Я вообще не понимаю, как поляков, которые являются религиозным народом, смогли заставить воевать с мёртвыми? Сейчас в мире рушат памятники только украинцы и ИГИЛ. Неужели Польша хочет присоединиться к этой компании?»

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